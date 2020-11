Praiano, continua l’utopia del parcheggio multipiano: nominato nuovo direttore dei lavori

Il comune di Praiano, con la determina n. 300 del 18 novembre 2020, ha affidato all’Ing. Nicola Staiano l’incarico di Direttore dei lavori e redazione variante in corso d’opera anche strutturale inerente i lavori di realizzazione parcheggio pubblico multipiano in via G. Marconi, frazione Vettica. Nella determina, poi, si specifica che l’importo complessivo della prestazione è pari a € 39.298,26 iva compresa.

Si tratta del terzo incarico per la direzione dei lavori, che prima erano stati affidati all’Ing. Massimo Musella – il quale aveva rassegnato le sue dimissioni nel 2017 – per poi passare tra le mani dell’Ing. Francesco Saverio Fiodo. Tutto ciò, fino ad arrivare al 2019, anno in cui pareva esserci una svolta per il cantiere in via Marconi. Lo scorso 10 ottobre, tuttavia, la notizia della scomparsa dell’Ing. Fiodo ha costretto ad un nuovo standby per le procedure, che ora hanno ripreso piede con il nuovo incarico all’Ing. Staiano.

I lavori, ricordiamo, interessano la frazione di Vettica, destinata ad ospitare il parcheggio pubblico multipiano, come deliberato con il progetto definitivo del 2007. Si tratta di un’opera immaginata oltre venti anni fa, fondamentale già allora per decongestionare il traffico cittadino, oggi indispensabile per l’inevitabile incremento del numero di veicoli in strada e un impatto devastante sull’ambiente. Per la sua realizzazione sono stati stanziati complessivamente 1.327.908 euro, di cui 215.440 da parte della Regione Campania e 1.112.468 a carico del Comune.