Praiano. Annamaria Caso “Tamponi fatti a chi necessario, grazie a chi ha collaborato” . Tanti dai privati

Praiano ( Salerno ) . Annamaria Caso “Tamponi fatti a chi necessario, grazie a chi ha collaborato” . Tanti dai privati. Giornata di tamponi per il coronavirus Covid-19 al Comune di Praiano, con l’assistenza della Millennium di Amalfi. Qui , come in altri comuni, i cittadini hanno dovuto aspettare, il momento per la ASL in Costiera amalfitana è molto difficile ed impegnativo. Oramai ci sono centinaia di tamponi da fare al giorno fra Vietri , Cetara, Maiori, Minori , Ravello fino a Positano nel complesso, ma si riesce a gestirne solo alcune decine. Una cinquantina oggi a Praiano , mentre un centinaia a Maiori, ma Positanonews, come fa ogni sera, farà una panoramica generale sulla situazione “Eravamo pronti dalle nove, ma i medici dovevano procurarsi i tamponi, per questo il ritardo”, spiega il sindaco facente funzioni Annamaria Caso, che ringrazia a chi ha collaborato. A Praiano la situazione non è particolarmente preoccupante, sono in 5 i contagiati, rispetto ai 31 di Positano e gli oltre 50 di Maiori e Cetara, ma serpeggia la preoccupazione e molti ricorrono ai privati, però dovrebbero comunicare al COC per evitare la perdita di tempo nel tracciamento , altrimenti fra ASL e Comune si possono perdere giorni preziosi per limitare il diffondersi del contagio.

Leggi anche Praiano. Tamponi in corso grazie al supporto della Millenium di Amalfi