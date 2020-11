Posticipata al 9 novembre la messa in onda de “Gli orologi del diavolo” con Beppe Fiorello

Slitta la fiction “Gli orologi del diavolo” con Beppe Fiorello, la cui messa in onda era prevista per ieri sera lunedì 2 novembre. Nonostante si tratti di uno dei prodotti più attesi dell’autunno su Rai1, la serie si posticipa di una settimana, per via di un improvviso cambio di programmazione. Il primo canale Rai ha deciso di rendere omaggio a Gigi Proietti, in seguito alla morte del compianto attore e comico romano, con una programmazione dedicata.

Dunque, al posto di I soliti ignoti e della citata fiction è andata in onda alle 20.30 la replica del varietà Cavalli di battaglia (lo show di Proietti trasmesso originariamente nel 2017). A seguire, Sette storie, e poi uno speciale di Techetecheté in terza serata, sempre dedicato a Proietti.

“Gli orologi del diavolo” parte invece lunedì 9 novembre. La fiction va in onda con quattro puntate e otto episodi. La prima viene dunque trasmessa, come già detto, lunedì 9 novembre 2020, mentre la seconda va in onda eccezionalmente di martedì, il 10 novembre. Il resto della serie prosegue come previsto inizialmente con il terzo appuntamento previsto per lunedì 16 novembre e il quarto e ultimo in onda lunedì 23 novembre.

Una grande soddisfazione per la ceramista di Positano Lisa Cinque perché le sue creazioni si vedranno nella serie. La produzione Picomedia, con cui Lisa ha collaborato, ha utilizzato le sue opere in ceramica per impreziosire il set.