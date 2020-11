Positivo al Coronavirus l’allenatore del Milan Stefano Pioli, costretto in isolamento domiciliare

L’allenatore del Milan Stefano Pioli positivo al Coronavirus e sottoposto ad isolamento domiciliare, come da protocollo. La società rossonera comunica che, al momento, non si può fare nessuna previsione sui tempi del suo rientro. Bisognerà, infatti, attendere i risultati del tampone che verrà effettuato dopo dieci giorni di quarantena. La squadra del Milan, quindi, affronterà sicuramente la prossima partita di campionato, che sarà contro il Napoli, senza la supervisione diretta del suo allenatore a bordo campo. I prossimi appuntamenti sportivi saranno il 26 novembre in Europa League contro il Lille ed il 29 novembre in campionato contro la Fiorentina, sperando che per quella data Mister Pioli possa tornare in panchina. Nel frattempo sarà sostituito dal suo vice Giacomo Murelli.