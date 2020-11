Positanonews TV Talk Show in diretta con l’arte. Franco Lista , Le Pera, Bertozzi da Roma a Cosenza #MADICOSAPARLIAMO il format di Gigione Maresca che vede la consueta diretta focalizzata sull’arte, le mostre, le gallerie, la vista sociale e artistica, ma anche manageriale “Siamo sospesi, in attesa.. Fermi in attesa del meglio” , a intervistare il sociologo e critico d’arte Maurizio Vitiello da Napoli . Ospiti importantissimi anche fuori dalla Campania per Positanonews, giornale online della Costiera amalfitana e Penisola Sorrentina, fra i più visti nel suo genere in Italia . L’arte come sta vivendo la pandemia e il lockdown per il coronavirus Covid-19?

A parlare

Enzo Le Pera, saggista Cosenza.

Franco Lista, , architetto napoletano.

Giorgio Bertozzi, promoter art Roma.