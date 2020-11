Positanonews TV – Talk show con Rita Felerico . Laureata in Filosofia, specializzata in Storia dell’Arte, giornalista pubblicista, counselor filosofico, è stata per diverso tempo cultrice della materia presso la cattedra di Storia della Filosofia -Università l’Orientale- tenuta dalla prof.ssa Maria Donzelli. Nata a Salerno, vive e lavora a Napoli da più di trent’anni. E’ vice presidente dell’Associazione Peripli – culture e società euro mediterranee ed è componente della Fondazione dei cittadini e delle cittadine del Mediterraneo. Promotrice di manifestazioni e iniziative culturali, protagonista in diversi reading e letture/concerto, ideando trama letteraria e musicale, ha presentato e presenta diversi testi letterari e poetici ed è vincitrice in vari concorsi di poesia a livello nazionale ; sue poesie appaino in raccolte e libri di vari autori, nonchè nell’ antologia dei poeti contemporanei edita da Kairòs.

Collabora assiduamente con Enti, Istituzioni e Associazioni culturali attive sul territorio ed è portavoce della Fondazione Govoni, impegnata in iniziative in favore dei ragazzi autistici. Ha pubblicato con Bibliopolis DeSiderio, silloge poetica con disegni dell’artista Lello Esposito e la silloge poetica Invenzioni a due voci, editore Graus, con disegni di Riccardo Dalisi. Docente presso la scuola estiva dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, organizza dal 2009 gli incontri del Cafè Philo a Napoli. Ha lavorato presso il settore stampa della Regione Campania.

In studio Il sociologo Maurizio Vitiello, il teologo Aniello Clemente, l’ex sindaco di Sorrento Raffaele Attardi, Gigione Maresca . Un interessante dibattito dalla cultura al sociale alla sanità con Rita Felerico e i protagonisti del talk show #madicosaparliamo di Gigione Maresca