Nell’appuntamento con Positanonews Tg, in onda alle 20.00 di questa sera, si è parlato della scomparsa del grande campione e re del calcio Diego Armando Maradona. E’ intervenuto Salvatore Gagliano ha avuto l’onore e la fortuna di conoscere il grande Diego, ospite nel suo albergo, l’hotel Il Tritone a Praiano, che ne ha tratteggiato il lato umano . Il nostro è un doveroso riconoscimento ad un personaggio che ha tanto amato Napoli e che tanto ha dato alla città di Napoli ed al calcio. Gigione Maresca, Pasquale Greco e Pasquale Spera in diretta da Napoli a seguire la manifestazione al Campo di Calcio in ricordo di Maradona e in studio il critico Maurizio Vitiello con il direttore Michele Cinque.