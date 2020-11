Positanonews TG Covid primo giorno di zona rossa in Campania con i sindaci della Costiera amalfitana. Questa sera abbiamo sentito il sindaco di Minori Andrea Reale, rappresentante per la sanità della Conferenza dei sindaci della Costa d’ Amalfi, poi il sindaco di Positano Giuseppe Guida, che ha parlato del problema anche della ASL per le cure a domicilio, il sindaco di Agerola Luca Mascolo , che vive comunque una situazione difficile, ma con l’ASL di Napoli, con tamponi che vengono fatti più di frequente fra le USCA di Gragnano, Castellammare di Stabia , Pompei, in Costiera amalfitana c’è l’USCA dall’ASL Salerno a Maiori. Infine il sindaco di Cetara Roberto Della Monica che sta uscendo da un momento difficilissimo per la città la più colpita dal coronavirus Covid-19 e anche personale per essere stato contagiato e sintomatico e un lutto in famiglia. Riflessioni pure sul disagio economico e sociale per il momento, importante il contributo della protezione civile.