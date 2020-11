Positanonews TG: alle 20.00 lo speciale sulla Campania zona rossa. Oramai dopo tanti falsi annunci è certo, anche la Campania è zona rossa, quindi non solo il divieto fra province, come fra Salerno e Napoli, ma la mobilità sarà vietata da comune a comune e anche all’interno dello stesso Comune. QUINDI NON SI PUO’ STARE IN STRADA SENZA MOTIVO. Il Ministro della Salute Roberto Speranza firmerà in serata una nuova ordinanza che andrà in vigore a partire da domenica 15 Novembre. Passano in area rossa le regioni Campania e Toscana. Passano in area arancione le regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia e Marche.

Questa sera, alle ore 20.00, in onda lo speciale del Positanonews TG.

Per interventi inviate mail a direttore@positanonews.it o whatsapp 3381830438.

Il TG viene trasmesso sulla piattaforma stremyard sui nostri canali web, sul sito Positanonews.it e sui social network di Positanonews Facebook, You Tube e Twitter.

