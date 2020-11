Positanonews si veste di rosso per la Giornata contro la Violenza sulle Donne . I nostri social network in rosso per le nostre mamme, sorelle, figlie, compagne, per le sconosciute che vengono maltrattate , la nostra Pagina Ufficiale Facebook in Rosso con i simboli della panchina e delle scarpe . Era il 25 novembre 1960. Patria, Minerva e Maria Teresa Mirabal furono uccise a bastonate. Le tre sorelle eroine che hanno lottato per la liberazione della Repubblica Domenicana. Uccise su ordine del dittatore Rafael Trujillo.

Nel 1999 l’Onu ha indetto, in questa data, la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, in Italia si celebra dal 2005.

Arancione è il colore scelto per non dimenticare e soprattutto per sensibilizzare contro la violenza sulle donne.

Nel Bel Paese invece è il rosso, come la rabbia e come il sangue di troppe vittime. Abbiamo deciso di vestirci da oggi di rosso, perchè anche domani, ogni domani , deve essere sempre e tutti i giorni , si condanni la Violenza contro le Donne. TUTTE LE INIZIATIVE PRESE SARANNO PUBBLICATE SU POSITANONEWS INSERENDOLE IN QUESTO LINK https://www.positanonews.it/invia-contributo/