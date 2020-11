Positanonews Motori. Hamilton campione del mondo, ospiti Arianna Barale e Peppe Gabbiani. Da Sorrento la consueta rubrica con Carlo Ametrano e Gennaro Giglio

Quello andato in scena in Turchia è stato un week-end storico, quello del settimo trionfo di Lewis Hamilton. Raggiunto Michael Schumacher. Un trionfo che va oltre l’immaginabile. Ma, in effetti, è già oltre lo sport. Come persona(ggio). Certo, non è amato all’unanimità. Chi non gli vuole riconoscere le stimmate dei grandi, racconta che le imprese di Ayrton Senna, Jim Clark e Juan Manuel Fangio erano altra cosa. Va bene tutto, ma non si può sindacare che la sua figura abbia oltrepassato la Formula 1.

CLICCA QUI O SU DIRETTA PER IL SERVIZIO