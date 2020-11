Positanonews, il 2021 visto dai bambini di Penisola Sorrentina e Costiera Amalfitana. Partecipa al contest per il calendario

Positanonews si prepara come ogni anno al calendario del 2021. Dal nuovo anno vogliamo un segnale di speranza, e la speranza arriva sempre dai bambini. Per questo vogliamo costruire il calendario del prossimo anno con i disegni dei nostri piccoli. Si invitano i bambini di Costiera Amalfitana e Penisola Sorrentina, da Vietri ad Agerola a Tramonti a Vico Equense, che frequentano la scuola elementare, ad inviare in redazione un disegno che rappresenti le loro aspettative per il 2021.

Partecipa al contest, invia i tuoi disegni a redazione@positanonews.it entro il 30 novembre. I più belli verranno inseriti nel calendario 2021 mentre tutti i disegni pervenuti verranno pubblicati sui nostri canali social.