Positano, Vito Casola di Posidonia: “Amo l’idea del Paese presepe ma usiamo solo luci gialle e piccole!”

Positano. Vito Casola, che da oltre 30 anni con la sua associazione Posidonia si batte per la valorizzazione del patrimonio ambientale, apprezza molto l’idea del progetto “ Positano paese presepe” ma fa un particolare invito. “Apprezzo molto l’idea, mi è molto cara e rientra nello spirito natalizio. Però chiedo a tutti di utilizzare solo luci gialle e piccole e non luci fosforescenti o da discoteca. Cerchiamo di dare omogeneità”. Le luci gialle sono molto più caratteristiche per il presepe, spiega Casola.

L’emergenza sanitaria da covid-19 ci ha posto davanti muri insormontabili e diverse limitazioni, privandoci di festeggiare compleanni, lauree, anniversari. Nonostante tutto, la magia del Natale non fermerà il cuore immenso dei positanesi, che si preparano a omaggiarlo con lo spirito di sempre.

i sono tre interventi in programma per il Natale e Capodanno nella perla della costiera amalfitana. L’amministrazione Guida ha destinato 35 mila euro per la realizzazione delle luminarie natalizie, dell’allestimento floreale e per la fornitura di carta velina nell’ambito del progetto “ Positano paese presepe”. Quest’ultima iniziativa ha avuto origine da un gruppo di cittadini che ha invitato tutti gli abitanti di Positano a mettere alle finestre dei fogli di carta velina colorata, come si faceva anni fa, a partire dal 15 novembre, in vista del periodo natalizio.