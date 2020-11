Positano, Villa Magia messa a disposizione dei cittadini positivi al Coronavirus. “Abbiamo predisposto un avviso pubblico per la messa a disposizione di strutture alberghiere, extra alberghiere o anche appartamenti privati dove potete ospitare eventuali soggetti Covid positivi. Questa è una cosa molto molto importante, e qui faccio veramente appello al senso di solidarietà che sta dimostrando tutta la comunità di Positano in questi giorni, anche perché la maggior parte dei nuovi contagi che stiamo registrando sono contagi che si stanno verificando all’interno dei nuclei familiari con soggetti positivi. Per cui è necessario individuare delle strutture alternative dove eventuali nuovi soggetti possano fare la quarantena in maniera isolata evitando di contagiare anche i loro familiari”, aveva detto il sindaco di Positano, la perla della Costiera Amalfitana, Giuseppe Guida, nel corso di una diretta Facebook nella quale teneva il punto della situazione Coronavirus sul territorio.

Pronto, Luca Vespoli, il titolare di Villa Magia, ha risposto all’appello del primo cittadino, mettendo a disposizione dei cittadini la sua proprietà. ” Sin dagli inizi ho sempre creduto che una gran parte del mio successo come imprenditore, non sarebbe dipeso solo dalle mie capacità, ma anche e soprattutto dal privilegio di operare in un contesto come Positano, e dall’avere una squadra di Positanesi doc ( e non) come collaboratori – ha affermato -. Concedere le nostre strutture per l’appoggio di concittadini in isolamento è il minimo che noi imprenditori possiamo fare. Dimostriamo che questa tragedia ci ha migliorato come esseri umani e non il contrario! Villa Magia è, e sarà a disposizione del Comune e dei cittadini di Positano fino a quando l’emergenza non sarà finita!”