Positano, una buona notizia dalla Farmacia Rizzo “Abbiamo le bombole di ossigeno”

Positano. Una buona notizia che ci arriva dalla Farmacia Rizzo (Viale Pasitea): sono arrivate le bombole di ossigeno. Un fatto senz’altro positivo per tutti i cittadini della perla della Costiera amalfitana. Ricordiamo che qualche settimana fa c’è stato un appello di Antonio Vitiello che ci rilascia un nuovo commento.

Avevo un amico musicista di Boscotrecase morto proprio perché mancavano gli involucri delle bombole. Molti sono in difficoltà. A tutti quelli che hanno bombole di ossigeno piene o vuote portarle in farmacia per consentire di salvare le persone.

Encomio a tutti i cittadini di Positano che hanno riconsegnato le bombole.

Un problema grave in Campania, a Napoli addirittura c’è un mercato nero delle bombole di ossigeno. Il Covid sta sconvolgendo la vita di tutti, gli effetti collaterali sono più gravi e sconvolgenti della malattia stessa.