Positano, una buona notizia: Antonio Cinque e i genitori negativi al Covid

Una buona notizia per Positano, dove iniziano ad arrivare i risultati dei tamponi effettuati negli scorsi giorni. Attraverso un post Facebook, Antonio Cinque, che lavora presso Arienzo beach club, ha comunicato che lui e i suoi genitori sono negativi al Covid-19. Una notizia che ci rende molto felici e che dà un messaggio di speranza per tutto il paese. Riportiamo le parole complete di Antonio, che elogia molta anche il sindaco Guida.

Stamattina finalmente una bella notizia….mia mamma, mio padre ed io siamo negativi.

Ringrazio tutti coloro che hanno avuto un pensiero affettuoso per noi….ci hanno messaggiato, chiamato, videochiamato.

Ci teniamo particolarmente a ringraziare il Sindaco Giuseppe Guida che ci ha telefonato, messaggiato sempre in qualsiasi ora del giorno. È stato sempre presente e ha gestito il tutto con una gran professionalità ed umanità. Questo virus maledetto ci separa dagli affetti più cari e ci fà spaventare come non mai, ma dobbiamo essere forti e non abbassare mai la guardia! ne usciremo più forti di prima.

Siamo vicini a tutti coloro che ancora combattono contro il covid, forza e coraggio!