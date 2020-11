Positano. Ultimo caffè al bar Internazionale prima della zona rossa, il nostro arrivederci. Fra poco scatta l’ora X anche in Costiera amalfitana, come in tutta la Campania. Dalle 22 c’è il coprifuoco e domani è zona rossa. Chiusi i bar, penalizzati nonostante tutti gli sforzi fatti per rispettare le regole, non potevamo non prendere il nostro ultimo caffè al banco dalla famiglia Collina. Un simbolo, un baluardo per tutta la Costa d’ Amalfi, un punto di riferimento per la Città Romantica. Questo è un arrivederci, forza e coraggio Positano e buona domenica a tutti i nostri lettori .