Positano, tutte le disposizioni per contenere il virus. Dagli uffici comunali chiusi agli appuntamenti per le celebrazioni

Positano. Il Comune ha pubblicato un nuovo documento con disposizioni per gestire l’emergenza sanitaria. Così come è stato fino a ora, l’amministrazione comunale avvisa che a partire dal 18 novembre al 3 dicembre 2020 gli uffici comunali resteranno aperti al pubblico solo su appuntamento.

Il pomeriggio, poi, gli uffici comunali resteranno chiusi. Le promesse di matrimonio, così come le celebrazioni dei matrimoni civili e delle unioni, dovranno essere concordati con l’ufficio competente previo appuntamento telefonico.

Per le dichiarazioni di nascita e morte, e stato civile, si deve telefonare ai seguenti numeri 0898122530 o 0898122527 oppure inviare una mail.

I dipendenti comunali a rotazione pari al 50% delle attività che possono essere svolte in smart working dovranno espletare la prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile in 2 giorni alla settimana.

Questi sono solo alcuni dei punti contenuti nel documento, che riportiamo di seguito in modo che tutti i cittadini possano leggerlo e avere i dettagli di cui hanno bisogno.

Qui l’intero documento