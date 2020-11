Positano tra i 50 posti più belli del mondo

Costiera amalfitana. In attesa di tornare a viaggiare davvero quando avremo superato la pandemia, possiamo continuare a farlo con l’immaginazione e con gli occhi, ammirando a distanza le meraviglie che ci attendono. Il sito Big 7 Travel (clicca qui per poter vedere tutte le immagini) ha creato la sua classifica dei 50 luoghi più belli del mondo, mediando le opinioni del suo team editoriale, le bacheche a tema su Pinterest e i consigli dei suoi utenti (sui social supera abbondantemente il milione di follower).

Ne è nata una sorta di best of delle attrazioni più suggestive, naturalistiche e non solo, che si possano visitare: dalle Azzorre a Machu Picchu, dal Grand Canyon a Parigi, e poi l’isola di Zacinto, il parco del Serengeti, la Cappadocia, Marrakech… Ci sono anche tre destinazioni italiane: l’imprescindibile Venezia in posizione 43, Matera alla 23 e Positano, il gioiello della Costiera Amalfitana, alla 17. Nella gallery (a cui si può accedere nel link indicato sopra) potete invece vedere i 10 posti più belli del mondo secondo la classifica.