Positano-Thurnau , i 125 anni della nascita del compositore Wilhelm Kempff, la lettera che scrisse al VEP

Positano e Thurnau, città gemellate , in questo anno difficile che ha impedito gli incontri diretti tra i cittadini, sono unite in questi giorni da un avvenimento importante : i 125 anni della nascita del compositore tedesco Wilhelm Kempff. Il legame profondo del grande pianista con Positano e Thurnau è stato uno dei punti principali che ha dato vita, nel 2000, al gemellaggio tra le 2 città. Nato a Jüterbog, 25 novembre 1895, Kempff ha vissuto per molti anni a Thurnau, per poi morire a Positano il 23 maggio 1991.

Ma vediamo i particolari della sua vita raccontati su Frankenpost da Klaus Altmann-Dangelat :

Gran maestro al pianoforte

È stato uno dei pianisti più importanti del XX secolo. Wilhelm Kempff, che ha vissuto a lungo a Thurnau, è nato 125 anni fa.

Thurnau – Il musicista, che viene dalla vicina Berlino, è arrivato al castello di Thurnau negli anni 50, dopo la seconda guerra mondiale. Ha vissuto qui per dieci anni prima di trasferirsi sul lago di Starnberg nel 1955. Il castello di Thurnau era un luogo importante per Wilhelm Kempff. Una volta al mese dava un concerto per i rifugiati. Kempff morì nel 1991 all’età di 94 anni nella piccola città costiera italiana di Positano. La sua tomba si trova nel cimitero forestale del Freiherrn von Künßberg vicino a Schloss Wernstein. Perché durante la sua permanenza in Alta Franconia si è sposato con Helene Hiller von Gaertringen. La sua famiglia aveva ereditato il castello di Thurnau dall’ultimo rappresentante della famiglia von Giech. I due avevano una figlia. Mechthild Freifrau von Künßberg che viveva vicino al castello di Wernstein che cerca di preservare il lavoro artistico e i risultati di Kempff per i posteri. Le registrazioni di Wilhelm Kempff delle sonate per pianoforte di Beethoven e Schubert sono leggendarie; Ha anche definito gli standard come interprete delle opere per pianoforte di Schumann e Brahms. A Positano, Kempff ha fondato i corsi di interpretazione di Beethoven nella Casa Orfeo, che ha allestito appositamente per i corsi. Si sono svolti sotto la sua direzione ogni anno fino al 1982.

Un altro pianista eccezionale ha fondato un festival in suo onore. Ingo Dannhorn, che vive nella regione di Kulmbach. Dannhorn è un vincitore del Premio Beethoven di fama internazionale a Vienna e del Concorso internazionale di pianoforte. Dannhorn è anche professore di pianoforte presso l’élite Yonsei University in Corea del Sud. Il pianoforte a coda su cui preferisce suonare non è né all’università né al conservatorio, ma nella sua sala prove a Kulmbach.

Nel 2017, il 4 ottobre si è tenuto nel castello di Thurnau il primo Wilhelm Kempff Festival, in quella occasione Dannhorn si è incontrato con la figlia di Kempff, e cosi scrive delle sue motivazioni per il festival: “Wilhelm Kempff è il grande maestro del pianoforte. Con la radiosità delle sue interpretazioni decisamente poetiche delle opere per pianoforte classiche, è l’epitome della più alta maestria pianistica Italia, Francia e Asia, secondo. I suoi studenti, da parte loro, sono considerati artisti solisti di livello mondiale: con le massime esigenze tecniche, interpretazione appropriata e il più alto grado di sensibilità. Vogliamo che il Wilhelm Kempff Festival diventi un ambasciatore del patrimonio pianistico classico a lungo termine , in particolare l’eredità di Kempff e Beethoven “.

La figlia di Kempff, Mechthild Freifrau von Künßberg, è una patrona del festival. È entusiasta del modo di suonare di Dannhorn. Una volta ha detto: “Come se mio padre si fosse seduto lì e avesse suonato”. Dannhorn sta organizzando il festival insieme a sua moglie Eva-Maria, anche nell’ottobre 2020