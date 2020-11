Positano. Tanti auguri a Lorenzo Mascolo per la sua laurea! Congratulazioni al neo dottore Lorenzo Mascolo per aver conseguito la laurea in Giurisprudenza presso la Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli, con la valutazione di 110 e lode.

La redazione di Positanonews si unisce alla gioia di Lorenzo e della sua famiglia, augurandogli infiniti giorni di successo.

Che la tua laurea possa essere soltanto il primo passo verso i grandi traguardi della vita! Tanti Auguri!