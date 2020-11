Positano. Questa mattina, 6 novembre 2020, circa una ventina di auto sono in Piazza dei Racconti aspettando l’Asl per fare tamponi in drive in. Gli interessati ci hanno segnalato che l’appuntamento per iniziare i test era alle 9:30 però l’Asl è arrivato in ritardo. Quella di oggi, fortunatamente, è una giornata molto calda. E se per alcuni può essere un bene, lo è di meno per coloro che sono in fila: ovviamente soffrono l’alta temperatura stando chiusi in macchina.

Molti sono quindi scesi dalle proprio automobili, generando una situazione comunque rischiosa dato che si rende più facile il contagio. Si presuppone che chi si sta sottoponendo al test potrebbe essere positivo al covid-19. Non è quindi indicato che le persone stiano al di fuori delle automobili ma allo stesso tempo il caldo causa non poche complicazioni. Fortunatamente tutti i soggetti interessati sono stati responsabili e si sono comportati civilmente rispettando le distanze. La stessa medesima situazione si era verificata a Praiano.

Purtroppo, come specificato dal sindaco Giuseppe Guida, sono pochi i tamponi disponibili per il territorio della Costiera amalfitana. Vi terremmo aggiornati sull’evoluzione di quanto raccontato.