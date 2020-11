Positano, sussidi ai lavoratori stagionali: scarica il bando

I tantissimi stagionali della Divina si sono ritrovati in molti casi senza lavoro o hanno potuto svolgere la propria attività solo per poche settimane. Proprio per sostenere questa categoria di cittadini il sindaco Guida ha voluto predisporre un contributo di 300 euro al mese per chi non ha lavorato nel periodo compreso tra l’1 luglio e il 31 ottobre. Per chi invece ha avuto la possibilità di lavorare nel settore turistico per alcuni mesi, riceverà un contributo proporzionale al periodo nel quale è rimasto forzatamente a casa.

CLICCA QUI per l’avviso del comune.