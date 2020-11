Positano, SOS Animali: “Alcune colonie feline sotto controllo, in altre zone campagna di sterilizzazione. Grazie ad Asl e Comune”.

“L’idea è nata in ognuno di noi già da anni, solo che per vari motivi, anche un po’ burocratici, non siamo riusciti a farlo. Poi, con il passare del tempo, l’esigenza è diventata sempre più forte, soprattutto con tutti i gatti randagi che si trovano sul territorio, molti di loro malati. Noi ancora non abbiamo finito di fare il censimento, perché sicuramente saranno qualche centinaio di gatti. Poi varie zone sono monitorate, tipo la zona della spiaggia, io ho due colonie feline dichiarate, ce ne sta una alla Chiesa Nuova. Insomma, ci sono zone dove è sotto controllo. Poi, in altre parti, come via Boscariello, via dei Coralli, eccetera, stiamo cercando di fare una campagna di sterilizzazione, che purtroppo si è fermata a causa del Covid, quindi aspettiamo che passi questo periodo”, ci ha detto la dirigente dell’associazione di Positano, la perla della Costiera Amalfitana, Lara Capraro.

“L’Asl si è messa a disposizione. Siamo riusciti ad andare a Maiori, quindi su questo devo ringraziarli della disponibilità. Il Comune ci ha dato uno spazio e senza quello spazio non saremmo riusciti a fare il nostro gattile, dove adesso abbiamo circa ventuno gatti, e infatti se volete venite a vederli ed adottarli, perché hanno bisogno di casa”.

“Noi abbiamo un nostro conto PayPal, se andate sul sito dell’associazione SOS Positano Animali, lì ci sono tutte le informazioni per le donazioni PayPal, via bonifico bancario, insomma le varie metodologie. Ogni centesimo che ci mandate viene speso esclusivamente per i nostri animali e per la gestione del rifugio. Devo dire che ci sono stati moltissimi positanesi generosissimi, ma qualcuno in più ci farebbe sicuramente piacere”.