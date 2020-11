Positano, situazione serena a Montepertuso. Tra la tranquillità della piazzetta e il brunch pomeridiano al Ritrovo

Positano, Costiera amalfitana ( Salerno ) . Con immagini e video mostriamo come la frazione più grande di Positano sta vivendo questo periodo di semilockdown, dal brunch pomeridiano alla tranquillità della piazzetta. Dopo un momento di preoccupazione dopo alcuni casi di Covid, Montepertuso sta vivendo con tranquillità questo momento. In piazzetta, luogo di ritrovo, le persone stanno attente e rispettano le normative anti-Covid.

Abbiamo intervistato Savatore Barba del Ritrovo, ristorante in una zona delocalizzata di Positano che però ha deciso di stare aperto: “Momento critico per tutti, non solo per noi ristoratori ma per tutta la popolazione. Abbiamo deciso di stare aperti perché nel weekend ci sono cittadini del posto che vengono a mangiare. E passa anche qualche turista. La situazione a Montepertuso è molto tranquilla. Si stanno rispettando tutte le regole anticontagio”. Come spiega Barba, si offre ai clienti un brunch pomeridiano dato che molti vanno a mangiare intorno alle 15/16 e si alzano alle 18.