Positano: si stanno effettuando i tamponi in Piazza dei Racconti

Positano: rassicuriamo che i tamponi in Piazza dei Racconti si stanno adesso svolgendo. Per fortuna non si è creata la stessa situazione di Praiano. Bisogna evitare questi ritardi per evitare il rischio potenziale di assembramenti. Infatti, se le persone che restano in attesa per molto tempo possono scendere dalle auto come è successo stamattina e infettarsi a vicenda.

Noi di Positanonews invitamo l’Asl a dare orari più consoni e a ridurre le lunghe attese proprio per evitare che si creino situazioni come quella descritta. Siamo consapevoli che è il momento è delicato, che il numero dei tamponi disponibili per il territorio è limitato. Anche per questo invitiamo a una maggiore prudenza e a rispettare tutte le regole anti-contagio.