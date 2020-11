Positano . Rosario Cuomo subentra al dimissionario Raffaele Casola . Dalle attività nello storico negozio di famiglia alla Chiesa

Positano, Costiera amalfitana ( Salerno ) . Rosario Cuomo subentra al dimissionario Raffaele Casola . Dalle attività nello storico negozio di famiglia alla Chiesa. L’ultimo consiglio comunale ha visto le dimissimo del consigliere della maggioranza di Giuseppe Guida Marco Raffaele Casola, contitolare dell’albergo Eden Roc, a subentrare, come primo dei non eletti , è Rosario Cuomo. Questo potrà avvenire solo al primo dei consigli comunali quando si farà la “surroga”. Cuomo è conosciuto da tutti per la sua affabilità e disponibilità nel suo storico negozio di famiglia ai Mulini e per essere sempre disponibile nelle attività della Chiesa di Positano. Buon lavoro