Positano, Martedì 3 Novembre riapre il negozio di vendita al dettaglio Non Solo Frutta, (Via G. Marconi) come ci riferisce il titolare dell’ attività.

Dopo la chiusura forzata di qualche giorno, i locali sono stati sanificati e autorizzati alla riapertura.

Non Solo Frutta

Via G. Marconi, 109, 84017 Positano (SA)

Telefono: 089 812151