Positano, Raffaele Casola: “Con le mie dimissioni ho voluto dimostrare che non sono legato a nessuna poltrona”

Positano, Costiera amalfitana ( Salerno ) . Il consigliere della maggioranza Raffaele Casola precisa: “Con le mie dimissioni ho voluto dimostrare che non era mia intenzione usare la politica per risolvere i miei problemi personali! Ho voluto dimostrare che non sono legato a nessuna poltrona e che i miei problemi li ho sempre risolti da solo con le mie capacità. Mi dispiace per tutti quei progetti che avevo già avviato per il bene della comunità positanese e per tutti i miei elettori che hanno dimostrato con il loro voto tutto l’affetto nei miei confronti e la loro consapevolezza del mio impegno per la cosa pubblica!”.