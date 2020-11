Positano/Praiano: lunedì riprendono le attività didattiche in presenza per le scuole dell’infanzia e le classi prime. In vista delle ordinanze regionale e comunali di Positano e Praiano, la dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo Statale di Positano e Praiano “Lucantonio Porzio”, Stefania Astarita, ha comunicato che lunedì 30 novembre 2020 riprenderanno regolarmente le attività scolastiche in presenza della scuola dell’infanzia e delle classi prime di scuola primaria.

Gli orari sono i seguenti:

SCUOLA DELL’INFANZIA

Positano: 8.00-12.20

Montepertuso: 8.00- 12.40

Praiano: 8.00-12.30

SCUOLA PRIMARIA

Positano e Praiano, classi prime: 08.00- 13.24

La preside rassicura che sarà garantito il servizio scuolabus, con l’ingresso e l’uscita scaglionati per gruppi, secondo l’organizzazione già prevista a inizio anno scolastico.

Si comunica, inoltre, che entrambi i plessi di scuola primaria sono attualmente dotati di banchi monouso e di termoscanner per la rilevazione automatica della temperatura.

Si ricorda, infine, che gli alunni della scuola primaria sono tenuti all’uso obbligatorio della mascherina per l’intero tempo scuola, anche in posizione statica.

Qui l’allegato.