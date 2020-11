Positano, piantato un albero in località Cascata. Il sindaco: “Luogo simbolo che vogliamo far diventare area verde”.

“Non a caso abbiamo voluto fare quest’iniziativa proprio qui, in questo luogo simbolo – ha detto a Positanonews il sindaco di Positano, la perla della Costiera Amalfitana, Giuseppe Guida, al termine del primo evento in programma per questa mattina di mercoledì 25 novembre -, proprio perché quest’amministrazione ha nel suo intento quello di trovare un’alternativa per cercare di far diventare questa un’area verde, un’area che il nostro paese attende da tempo e che tutti noi ci meritiamo”.

L’evento, inizialmente previsto per lo scorso sabato, 21 novembre, data che coincideva con la Giornata Mondiale degli Alberi, posticipato a causa delle condizioni meteo avverse, infatti, si è tenuto a partire dalle ore 10.00 in località Cascata, dove è stato piantato un albero per dimostrare quanto l’amministrazione ci tiene all’ambiente e al verde pubblico. Si tratta di un luogo particolare, in quanto molti cittadini di Positano vorrebbero rivedere, appunto, la cascata.

“Oggi abbiamo voluto piantare quest’albero, un albero autoctono, delle nostre terre, un albero forte, proprio perché in questo momento abbiamo necessità della forza per superare questo momento. Mi piace definirlo l’albero dei sentimenti, anche contrastanti, con cui stiamo vivendo questo periodo, ma che sono certo ci darà la speranza di superarlo a testa alta, come stiamo già facendo con grande senso di responsabilità e solidarietà di tutta la città di Positano che io sono veramente onorato e orgoglioso di rappresentare”.