Positano, per la pizza serale c’è “C’era una volta”. A partire da ieri, domenica 15 novembre 2020, la Campania è diventata zona rossa. Non ci si può spostare neanche all’interno della propria città o comune, se non per motivi di comprovata esigenza, salute, lavoro o studio. Insomma, non si può stare in strada senza motivo.

Positano, la perla della Costiera Amalfitana, è praticamente deserta: per le strade soltanto alcune persone a passeggio con il cane. Ristoranti e bar sono chiusi al pubblico, ma sono consentiti l’asporto e la consegna a domicilio.

Per la pizza serale, per i cittadini positanesi è possibile far riferimento su “C’era una volta”, aperto a partire dalle ore 18,00. Un luogo di luminosa bellezza, incastonato come una pietra preziosa nella maestosa Costiera Amalfitana. Il ristorante con specialità di pesce è meta ideale per chi ama gustare le deliziose pietanze della cucina tipica positanese: non solo pesce quindi, ma anche carni, affettati, formaggi, mozzarella e, ovviamente, la deliziosa pizza napoletana, preparata con il massimo rispetto delle norme anti contagio.

Per ora, purtroppo, non si potrà godere delle meraviglie che offre la location di questo ristorante, ma presto il cordialissimo staff di C’era Una Volta sarà nuovamente pronto ad accoglierci tutti.

Via Marconi 127 – 84017 Positano (SA)

Tel: +39 089 811930 | +39 333 2822845 | info@positanoceraunavolta.com