Positano per il sociale: stop alle barriere architettoniche

Positano contro le barriere architettoniche. Come già detto da Positanonews, nel corso del consiglio comunale di venerdì 20 novembre uno dei temi affrontati è stato l’abbattimento delle barriere architettoniche. Riportiamo il post pubblicato quel giorno dal gruppo di maggioranza “L’alba della libertà”.

“Con la giunta odierna è stato fatto un importantissimo passo avanti per l’abbattimento delle barriere architettoniche, rappresentato da un atto di indirizzo agli uffici comunali, per l’affidamento di incarico ad un tecnico per la redazione del #PEBA (piano di eliminazione delle barriere architettoniche) che individuerà le aree interessate e verificherà la fattibilità degli interventi da porre in essere. Una sfida, quella dell’eliminazione delle barriere architettoniche, in un territorio così complesso nella sua natura ma che proprio per questo rappresenta un impegno morale oltreché civico, che questa Amministrazione intende portare avanti con tutte le sue forze. Intanto l’amministrazione comunale continua a perseguire la linea di aiuti alle famiglie ed alle aziende, stabilendo da subito l’esenzione del pagamento della Ztl fino al 31 marzo 2021, per sostenere la categoria degli NCC”.