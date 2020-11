Positano, oggi una splendida giornata: i bambini sono tornati a scuola. La testimonianza delle mamme

Positano: oggi una splendida giornata per la perla della Costiera amalfitana. Sia letteralmente parlando, grazie al bel sole che ci sta accompagnando in questo inizio settimana, sia perché sono riprese le attività didattiche in presenza per le scuole dell’infanzia e le classi prime. Qualche giorno fa, ce lo ha comunicato la dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo Statale di Positano e Praiano “Lucantonio Porzio”, Stefania Astarita.

Positanonews questa mattina ha ascoltato il parere e la testimonianza di circa 7-8 mamme. Tutte ci hanno raccontato di essere felicissime di aver riportato i propri figli a scuola. Anche i bambini sono contenti. Nello stesso plesso ci sono i vaccini di ritorno per i nostri figli. Garantito il servizio scuolabus, con l’ingresso e l’uscita scaglionati per gruppi, secondo l’organizzazione già prevista a inizio anno scolastico.