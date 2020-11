Positano, oggi ultimo giorno di libertà prima che entri in vigore il Dpcm

Costiera amalfitana. Ecco una panoramica di Positano il giorno primo che entri in vigore il nuovo Dpcm, con la Regione Campania segnalata come zona arancione. Oggi giornata per ultimo caffè al bar. Situazione dura per la perla della Costa d’Amalfi così come per gli altri comuni.

Da domani, infatti, secondo quanto previsto dal nuovo Dpcm, dunque, sarà vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dalle Regioni, salvo che per spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute; bar, ristoranti, locali, pub, gelaterie e pasticcerie saranno chiusi e potranno vendere solo cibo da asporto (fino alle 22) o consegnarlo a domicilio; i centri commerciali saranno chiusi nei giorni festivi e pre-festivi mentre i negozi saranno chiusi sempre, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità.