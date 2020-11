Positano, oggi nessun nuovo caso di Covid-19 nella Perla della Costiera, i casi restano a 30 , l’aggiornamento quotidiano del sindaco Giuseppe Guida,

Facciamo il punto della situazione su alcune cose importanti. Innanzitutto volevo rassicurare tutti sullo stato di salute dei nostri concittadini risultati positivi al covid, con cui sono in contatto quotidiano e che per fortuna stanno tutti bene, asintomatici o con lievi manifestazioni.

Sono orgoglioso di come il paese con grande senso di RESPONSABILITÀ sta affrontando questo momento così difficile, dal quale ne usciremo più forti di prima.

L’altissima quota di asintomatici comporta una difficoltà nella tracciabilità dei contagi pertanto è fondamentale la collaborazione di ogni singolo cittadino per tutelare la salute dei più fragili. Mascherine, distanziamento, pulizia frequente delle mani e spostamenti responsabili sono le nostre armi più importanti.