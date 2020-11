Positano: oggi l’Usca farà 80 tamponi. Molti di verifica

Positano (Costiera amalfitana). Alla fine del scorso mese, con precisione il 28 ottobre, in Piazza dei racconti molti cittadini erano stati chiamati dall’Asl per sottoporsi al tampone in modalità drive in. Come documentato da Positanonews, è stata una giornata non priva di complicazioni visti i ritardi, i pochi tamponi e il caldo che costringeva le persone a riversarsi fuori dalle proprie automobili.

Oggi martedì 17 novembre, nuovamente, l’Usca farà circa 80 tamponi. Molti di questi sono di verifica, verifica per persone che sono già risultate positive in passato e si sottoporranno al secondo tampone per testare la negatività al virus. Da questo controllo ci aspettiamo che emergerà qualche nuovo positivo ma allo stesso anche tante guarigioni. Dopo giorni di tensione, Positano sta vivendo una fase discendente.

Ci auguriamo il meglio per i positanesi e tutti i cittadini della Costiera amalfitana. Comunicheremo prontamente dati aggiornati e precisi non appena saranno divulgati dal Comune e dal suo sindaco Giuseppe Guida.