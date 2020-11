Positano, oggi in consiglio comunale entra il generale Giorgio Russo. ANTEPRIMA

Positano, Costiera Amalfitana. Oggi in consiglio comunale entra il generale Giorgio Russo, un subentro prestigioso. Oggi a Positano, la perla della Costiera Amalfitana, si è tenuto il Consiglio Comunale per la surroga del dimissionario Raffaele Casola, dopo le contestazioni dell’opposizione Su Per Positano, sul quale hanno fatto un’interrogazione per conflitto di interesse. Avrebbe dovuto succedere Rosario Cuomo, il primo dei non eletti, ma ha rinunciato per sopraggiunti impegni. Per questo motivo, è subentrato il generale Giorgio Russo, che è diventato il nuovo consigliere comunale della maggioranza del sindaco Giuseppe Guida. Si tratta di un’entrata prestigiosa, un generale che ha raggiunto i più alti vertici nella sua carriera ed è motivo di orgoglio per la nostra cittadina.

Si tratta adesso dell’unico comune della Costiera Amalfitana ad avere al suo interno una persona da questi titoli in campo militare. Giorgio Russo è stato per tanti anni fuori da Positano e darà sicuramente un grande apporto, apporto che comunque stava dando anche dall’esterno, come aveva riferito il primo cittadino Giuseppe Guida.

“Onore e piacere per me è quello di potermi mettere a disposizione del Paese”, ci ha detto.