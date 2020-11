Positano, nessun nuovo caso di Coronavirus. Sono 42 gli attualmente positivi

Il Comune di Positano, con un post sulla sua pagina Facebook, rende noto l’aggiornamento Covid-19 in città: “Attualmente risultano quarantadue persone positive al covid-19. Oggi non si registrano nuovi casi positivi. Il Sindaco, dal centro operativo comunale, è in costante contatto con i nostri concittadini, che sono tutti in buone condizioni di salute, asintomatici o con lievi sintomi e si trovano in isolamento fiduciario.

In ottemperanza alle nuove disposizioni, ricordiamo a tutti i cittadini che non è consentito muoversi dalle proprie abitazioni. Si può uscire solo per motivazioni di lavoro, salute o acquisto generi di prima necessità, muniti di autocertificazione ed utilizzando i dispositivi di protezione individuale, sempre nel rispetto delle regole del distanziamento sociale”.