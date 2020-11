Positano, minoranza agguerrita vota contro tutto e tutti, anche contro la surroga a Giorgio Russo. Questo pomeriggio, durante il Consiglio Comunale a Positano, la perla della Costiera Amalfitana, la minoranza è stata agguerrita. Il Capogruppo Gabriella Guida ha rinnovato ancora la richiesta per un’altra donna in Giunta, guidata dal Sindaco Giuseppe Guida. Inoltre Elena Mascolo ha chiesto che venisse fatto un avviso pubblico per la commissione edilizia, a cui ha replicato Raffaele Guarracino, affermando che quest’esigenza non c’è mai stata essendo i tecnici in un piccolo comune. L’avviso, infatti, potrebbe allungare i tempi di una commissione che ha urgenza di lavorare.

Diversi i contrasti con la minoranza, compatta a votare no a tutti i provvedimenti, anche la surroga di Giorgio Russo.