Positano Mare, Sole e Cultura: lunedì 30 novembre “La parola è storia” con Gennaro Arma. Il prossimo appuntamento della XXVIII edizione della famosa rassegna letteraria Positano Mare, Sole e Cultura si terrà il prossimo lunedì 30 novembre 2020. In diretta streaming sui canali Facebook e YouTube, “La parola è storia” con Gennaro Arma.

La rassegna, presieduta da Aldo Grasso e inclusa tra “Le Città del Libro”, il progetto promosso dal Centro per il Libro e la Lettura, dalla Fondazione per il Libro, la Musica e la Cultura e dall’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), è tornata a Positano, la perla della Costiera Amalfitana, dal 28 agosto e proseguirà fino al 12 dicembre 2020, con una formula del tutto nuova e che aspira, proprio come la parola, a superare i limiti e i confini di un anno che ci invita a “cambiare insieme al cambiamento”.

I confini, ha scritto il sociologo e filosofo Zygmunt Bauman, non sono pure e semplici barriere, ma anche interfacce tra i luoghi che separano, e in quanto tali, fonti di potenziali conflitti e tensioni. Se è vero però che i confini separano, ciò che unisce è di sicuro la parola, annullando le distanze spazio-temporali, e confermandosi strumento necessario per abbattere il muro dell’ignoranza e del dogmatismo.