“Positano Mare, Sole e Cultura”: Gennaro Arma racconta la sua esperienza sulla Diamond Princess, ora in diretta.

Proprio adesso, lunedì 30 novembre 2020, a partire dalle ore 18.30, in diretta streaming sulla pagina Facebook di Mare, sole e cultura Gennaro Arma racconta in anteprima nazionale “La lezione più importante” (@MondadoriLibri): quella che ha imparato al comando della Diamond Princess – la nave da crociera rimasta nelle acque del Giappone per quasi un mese nel febbraio 2020, a causa del contagio da Covid-19 di oltre settecento persone fra ospiti e membri dell’equipaggio –, dimostrando raro coraggio, competenza e saggezza.

Con il sindaco di Positano, Giuseppe Guida e l’intervento del direttore de “Il Mattino”, Federico Morga