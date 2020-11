Positano, l’invito del sindaco e del consigliere Vespoli: “Abbellite le vetrine dei locali per rendere il nostro Paese accogliente e bello”. A Positano, la perla della Costiera Amalfitana, il Sindaco e il consigliere Giuseppe Vespoli hanno voluto scrivere a tutti gli operatori commerciali, invitandoli ad addobbare ed abbellire le vetrine dei propri locali, per rendere il nostro paese accogliente e bello, anche in questo Natale un po’ diverso.

Gentili operatori turistici e commercianti,

Quello che ci attende sarà indubbiamente un Natale diverso, ma purtroppo questa pandemia ci impone delle scelte drastiche nel nostro stile di vita e, di conseguenza, anche per la programmazione degli eventi natalizi.

Ma questo Natale potrà essere il momento della riscoperta dei valori della solidarietà, del calore della famiglia e delle nostre tradizioni più care.

L’Amministrazione Comunale è già al lavoro per l’allestimento delle luminarie natalizie, che doneranno un’atmosfera magica e calda al nostro paese.

Inoltre, quest’anno il Comune si è fatto carico dell’acquisto di carta velina, da distribuire ai cittadini per decorare balconi e finestre delle case.

Chiedo però la vostra collaborazione, anche se le vostre attività sono chiuse, vi chiedo di illuminare, decorare ed abbellire le vetrine e gli angoli più caratteristici delle vostre strutture in tema natalizio, così da rendere Positano, un vero paese presepe.

Aspetto con ansia un vostro riscontro, con la speranza che tutti voi possiate contribuire al successo di questo Santo Natale, sicuramente diverso rispetto a quelli passati, certamente più carico di valori, perché il Natale torni ad essere anche uno stato d’animo, facendo si che quest’anno a fede e speranza si aggiunga la gioia.

Come dice Papa Francesco, una gioia speciale, che non sia solo durante le festività natalizie, ma che rimanga sempre con voi per tutta la vita!