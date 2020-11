Positano , l’immagine della felicità. Carrassi “Stanno tutti bene, ci sentiamo in chat”

Positano ( Salerno ) . Dopo questa meravigliosa giornata di sole dove , rigorosamente distanziati, i positanesi si sono riversati in spiaggia per godersi il mare,

Ma ora veniamo questo bellissima notizia e il post con l’immagine della felicità per rincuorare tutti i positanesi vicini e lontani e goderci serenamente questo splendido fine settimana amici di Positanonews e a voi che state in quarantena o isolamento siamo particolarmente vicini forza e coraggio

Ieri sera la bellissima notizia… Mariateresa negativa così come tutti noi e come tutta la famiglia di Antonino…

Grazie a tutti gli amici che ci hanno chiamato, messaggiato, wattsappato e che ci hanno pensato facendoci sentire la loro presenza, e il loro affetto… un bacio a tutti quelli che ancora sono in casa e che aspettano di guarire… tutti insieme c’è la faremo… sindaco Giuseppe Guida grazie di tutto ma ora liberamiiiii…..