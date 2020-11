Positano, le opere della ceramista Lisa Cinque nella fiction di Fiorello “Gli orologi del diavolo”

Positano. Come anticipato da Positanonews, Giuseppe Fiorello torna su questa sera 2 novembre su Rai1 con ‘Gli Orologi del Diavolo’, quattro lunedì per un totale di 8 puntate. Una grande soddisfazione per la ceramista di Positano Lisa Cinque perché le sue creazioni si vedranno nella fiction. La produzione Picomedia, con cui Lisa ha collaborato, ha utilizzato le sue opere in ceramica per impreziosire il set.

La serie è stata girata tra l’Italia e la Spagna, è ispirata alla storia vera di Gianfranco Franciosi, raccontata dallo stesso, insieme a Federico Ruffo, nell’omonimo libro pubblicato da Rizzoli. Le sue opere di Cinque sono comparse nel 2017 anche nella serie tv “Sorelle”.