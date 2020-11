Positano. Le luminarie di Natale in piazzetta del Saracino

Positano, Costiera amalfitana . Le luminarie in piazzetta del Saracino. Ringraziamo Anna Celentano per le foto che mettono in risalto la bellezza della Piazzetta dove i commercianti hanno sempre organizzato delle belle feste alle quali speriamo di partecipare di nuovo al più presto. Qui si respira già aria di Natale e nonostante il lockdown per il Covid e la zona rossa in Campania non si perde mai l’ottimismo e la voglia di vivere le nostre tradizioni , questi addobbi son un segno di speranza .

