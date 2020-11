Positano, l’addio di Marco la Camera al suo amico a quattro zampe Diablo

Positano. Riportiamo lo struggente messaggio che Marco la Camera ha dedicato al suo compagno di avventure Diablo. Un amico a quattro zampe purtroppo venuto a mancare. La redazione di Positanonews si unisce al dolore.

Non avrei mai immaginato di scrivere questo post… lo sto scrivendo con una rabbia è una tristezza e sofferenza allo stesso tempo!!! Mio figlio nn c’è più… Diablo si è tuffato per sempre in un mare infinito e non farà più ritorno!!! Scrivo questo post anche per tutte le persone che amavano diablo e ce ne sn tantissime… nessuno può capire il mio dolore nessuno può… io ho perso un figlio… Diablo 6 anni fa quando sei arrivato tu mi hai cambiato la vita mi hai fatto scoprire di avere un amore e un cuore che nn ne ero a conoscenza prima di avere te!!! Abbiamo fatto tutto insieme ma tutto avevamo una simbiosi indescrivibile… ho litigato con tutti per te e anche chi diceva di amarti nn ha mai capito un cazzo di quello che provavo io per te e viceversa!!! Quando mi dicevano: ma chi te lo fa fare che tutte le mattine ti svegli alle 4:30 perlui e poi la sera arrivi distrutto?!?!?! Meno male che l’ho fatto

Mi dicevano: tu fai troppo ma troppo veramente sei esagerato… meno male che l’ho fatto… Mi dicevano: mai una vacanza perché io 6 anni nn sn mai riuscito a lasciarti… meno male che l’ho fatto…

Ormai sei conosciuto in tutto il mondo e ne sn fiero… ricordo la mattina quando tantissimi turisti si affacciavano dagli alberghi e vedevano incantati tutto quello che facevamo insieme alla spiaggia e quando qualcuno scendeva in spiaggia alle 5 la mattina e mi diceva: siete uno spettacolo mi sn svegliato a posta alle 5 x scendere in spiaggia e vedervi… americani italiani brasiliani inglesi… eri uno spettacolo per tutti!!!

Quando due anni fa mi chiamarono da Londra e dissero se potevano riprenderci nel nostro grande tuffo insieme x inserirci in un video di Positano fui la persona più contenta al mondo… ricordo una folla di 300 persone sulla spiaggia con telecamere da ogni parte che ci assistevano e ci applaudivano mentre facevamo insieme la corsa col tuffo!!! Le riviste, i giornali e addirittura la radio hanno parlato di noi del tuffo in sincrone perfetta che facevamo insieme, della nostra simbiosi e del rapporto viscerale che si può creare tra persona e cane!!! A febbraio deciso di prendere un altro Labrador per divertirci ancora di più in tre insieme nei nostri giochi … e quindici giorni prima che arrivasse la notizia straziante che tu avevi un tumore… ti diedero venti giorni di vita a giugno ma tu hai vinto x sei lunghi mesi facendo quella vita al 200% che hai sempre fatto mare tuffi corse… ma stamattina la prima volta in sei anni che nn hai nuotato… nn sei andato a prendere la pallina e mi hai guardato… mi hai parlato e mi hai detto che nn eri più tu… nn ce la facevi piu!!! Ho dovuto prendere la decisione più brutta per me ma l’ho fatto per te da vero padre per non farti soffrire!!! Il dolore che provo in questo momento è straziante e nn finirà mai xche ho perso un figlio…

Ti ringrazierò per tutta la vita per tutto quello che mi hai dato ogni giorno ed ogni volta che salirò su quello pontile immaginerò il tuffo che facevamo ogni mattina insieme figlio mio… tutto questo nn è giusto e nn lo accetterò mai avevi solo sei anni… solo sei!!! La mia anima è stata segnata ancora una volta ed è sempre peggio…

Questo nn è un addio figlio mio è solo un arrivederci… quando io morirò ti rincontrerò e ci tufferemo x sempre insieme in un mare infinito… adesso sto tranquillo perché stai con Titti nn potevi avere posto migliore!!!

TI AMO E TI AMERÒ X SEMPRE DIABLO