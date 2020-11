Positano, l’accorato appello del vedovo di Jenny Sepulveda: “Non sono riuscito a coprire le spese del funerale”

Positano. Toro Gomez ALvaro, vedovo di Jenny Sepulveda scomparsa a soli 45 anni lo scorso 8 novembre, rivolge un accorato appello che condividiamo: “Cara comunità positanese vi ringrazio per il vostro calore umano che ci avete dato un questo momento così difficile. Vi scritto per dirvi che non sono riuscito a raggiungere la cifra necessaria a coprire le spese del funerale di Jenny. Ringrazio di cuore chi potrà aiutarmi. Alvaro (3496946160). Intestatario: TORO GOMEZ ALVARO. IBAN: IT11W0310476350000000180034”.

Siamo certi che i positanesi, con la loro generosità ed il loro grande cuore, sapranno rispondere all’appello aiutando un uomo che si ritrova da solo con la responsabilità e le spese legate alla crescita di quattro figli.