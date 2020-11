Positano: la spiaggia più instagrammata del mondo

Sappiamo che i piani di viaggio sono influenzati dall’emergenza sanitaria, ma quando si tratta di spiagge fotogeniche, l’Europa è difficile da battere. In particolare l’Italia con le spiagge di Positano.

Ma quali sono le spiagge più instagrammate? Il portale di Farandwide ha analizzato gli hashtag di Instagram per rispondere a questa domanda. Ecco le spiagge più pittoresche d’Europa, compresa una destinazione spettacolare che ha accumulato quasi 2 milioni di post su Instagram.

Tra la Iztuzu Beach in Turchia, la spiaggia di Capriccioli in Sardegna e la Playa de Ses Illetes a Formentera, giganteggia su tutte la spiaggia di Positano con quasi due milioni di post Instagram. Positano conta più del doppio delle foto di Instagram rispetto alla seconda spiaggia in classifica. E con le sue romantiche scogliere sul mare, gli ombrelloni di sabbia colorata e il fascino italiano, è facile capire perché.