Positano la prima domenica di Avvento: preparativi in vista del Natale al tempo del Covid. Oggi, 23 novembre 2020, cade la prima domenica di Avvento. A Positano ed in tutta la Campania, però, si tratta anche della seconda domenica di lockdown. Si spera, dunque, che anche questo momento giunga presto alla sua conclusione, visto anche il miglioramento della situazione nella nostra regione che, però, risulta essere ancora zona rossa: insomma, ricordiamo, non ci si può spostare neanche all’interno della propria città o comune, se non per motivi di comprovata esigenza, salute, lavoro o studio. Insomma, non si può stare in strada senza motivo.

Positano, la perla della Costiera Amalfitana, sempre rispettosa delle regole è praticamente deserta. Ecco, dunque, come si sta preparando all’avvento del Natale al tempo del Covid.